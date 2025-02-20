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嘉市第3屆勇壯樂團募新人 鼓勵圓音樂夢永不嫌遲

2025/2/20 14:14
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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市政府衛生局自112年起辦理全嘉樂起來，帶領50歲以上勇壯族圓音樂夢，市府今天擴大舉行第3屆勇壯樂團招募記者會，鼓勵用音樂點亮人生，朝「樂齡勇壯城」邁進。

第3屆全嘉樂起來勇壯樂團招募記者會今天在嘉義市府中庭舉行，市長黃敏惠鼓勵50歲以上勇壯市民圓夢永遠不會太遲，即日起至3月9日，歡迎設籍嘉義市50歲以上熱愛音樂的勇壯族踴躍報名。

黃敏惠致詞表示，全嘉樂起來舉辦至今邁入第3年，成員開心學習音樂，自信站上舞台公開演出，並將這股能量與熱情帶進護理之家公益演出；全嘉樂起來培訓的樂團及師資，深入護理之家展演與帶動住民，翻轉長者只能被照顧印象，更散播勇壯族服務能量。

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黃敏惠指出，在2025全台進入超高齡社會之際，慶幸嘉義市早已預先做好準備，從身體的健康，領先一步提倡「身心靈」的健康，在2022年起陸續推出運動、音樂、藝文等系列活動，打造嘉義市成為「樂齡勇壯」城市。

衛生局長廖育瑋表示，第3屆全嘉樂起來規模持續擴大，以「用音樂點亮人生」為主題，分為「樂器學習」、「師資培訓」、「知識分享」3大主軸，第3屆勇壯樂團共規劃9類初階樂團及2類進階樂團進行培訓及公開演出。全嘉樂起來招生及活動相關資訊將陸續公告於樂齡勇壯城專屬網站（https://strong.chiayi.gov.tw/）。（編輯：陳仁華）1140220

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