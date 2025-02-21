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竹市自由車場釀世壯運裁判長骨折案 議員將徹查

2025/2/21 17:10（2/21 17:21 更新）
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新竹市自由車場因應賽事進行修繕，民進黨新竹市議會黨團21日舉辦記者會表示，自由車場仍有場地不平整、地面龜裂及大雨後積水等問題，呼籲市府應盡快改善。中央社記者郭宣彣攝 114年2月21日
新竹市自由車場因應賽事進行修繕，民進黨新竹市議會黨團21日舉辦記者會表示，自由車場仍有場地不平整、地面龜裂及大雨後積水等問題，呼籲市府應盡快改善。中央社記者郭宣彣攝 114年2月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）竹市自由車場整修爭取作為雙北世壯運自由車賽場地，裁判長昨天試騎疑因賽道不平摔車骨折。民進黨、時代力量竹市議員今天說，應盡快改善及徹查。竹市府指出，持續改善場地。

2025雙北世界壯年運動會5月17日至5月30日登場，新竹市自由車場日前因應賽事進行修繕，爭取作為雙北世壯運自由車賽場地。世壯運自由車賽裁判長昨天試騎場地，疑因賽道不平摔車骨折。

時代力量、民進黨新竹市議會黨團今天對此分別舉辦記者會，民進黨市議員劉彥伶會中指出，自由車場仍有場地不平整、地面龜裂及大雨後積水等問題，竹市府應盡快改善。

民進黨新竹市議員曾資程表示，質疑自由車場的施工廠商是否有相關工程經驗，以及為何將水保項目工程中最重要的地錨工程改為簡易水保工程，更何況市府為趕世壯運比賽，倉促施工，對此施工品質難以驗收。

時代力量新竹市議會黨團指出，自由車場的整修工程品質堪憂，要求立即改善，確保場地安全，也應在3月的臨時會向議會做專案報告，並在議會提案成立自由車場監督小組徹查。

對此，新竹市政府透過文字表示，將持續廣納各方建議進行改善，包含後續場地使用或賽事相關行政事宜，並尊重並配合世壯運主辦單位進行場地改善調整，爭取辦理比賽。

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另外，昨天辦理場地賽道測試，裁判長於試騎過程中受傷，新竹市教育處長林立生告訴中央社記者，已陪同就醫外，也持續關心裁判長後續治療並致意。

竹市府日前透過文字指出，竹市自由車場改善工程去年1月開工，為47年來最大規模整修，目前仍在施工中。針對歷次試騎過程發現的缺失，已責成設計監造單位要求廠商確實進行改善，以符合作為「2025雙北世界壯年運動會」自由車競賽場地使用的要求。（編輯：戴光育）1140221

新竹市自由車場整修中，完工後將作為雙北世壯運自由車賽場地，時代力量新竹市議會黨團21日舉行記者會，議員廖子齊（圖）指出，至今多處賽道仍不平整，整修工程品質堪憂，要求立即改善，確保場地安全。中央社記者郭宣彣攝 114年2月21日
新竹市自由車場整修中，完工後將作為雙北世壯運自由車賽場地，時代力量新竹市議會黨團21日舉行記者會，議員廖子齊（圖）指出，至今多處賽道仍不平整，整修工程品質堪憂，要求立即改善，確保場地安全。中央社記者郭宣彣攝 114年2月21日
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