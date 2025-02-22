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澎湖宮廟遶境祈福 湖東聖帝廟千秋寶艦注目

2025/2/22 15:59（2/22 16:11 更新）
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澎湖湖東聖帝廟22日下午熱鬧舉辦王船出巡遶境大典，「千秋寶艦」在信眾護持下展開遶境活動，場面盛大。中央社 114年2月22日
澎湖湖東聖帝廟22日下午熱鬧舉辦王船出巡遶境大典，「千秋寶艦」在信眾護持下展開遶境活動，場面盛大。中央社 114年2月22日
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（中央社澎湖縣22日電）元宵節過後，澎湖各宮廟紛紛展開遶境祈福活動，其中湖東聖帝廟代天巡狩斐夏龐三府千歲返天繳旨大典，場面最為盛大，「天輝號」千秋寶艦4月1日將化吉返回天庭。

澎湖今、明2天各地宮廟遶境祈福，包括湖西許家真靈殿落成3週年，展開為期2天的許家、中西與鼎灣三友村遶境、馬公案山北極殿23日舉辦遶境祈福。

而湖東聖帝廟舉辦代天巡狩斐夏龐三府千歲返天繳旨大典，最為盛大熱鬧。今天下午在澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、國民黨議員許育愷及各宮廟主委等人參與，3響起馬炮後，「天輝號」千秋寶艦在信眾護持下展開全村遶境大典，家戶沿路設有香案祭拜祈福。

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除了湖西五澳的湖西、湖東、南寮、北寮、白坑、紅羅、尖山等宮廟，連高雄文衡聖帝廟等近30頂神轎、陣頭參與，鑼鼓、鞭炮更是此起彼落。

澎湖湖東聖帝廟建於清乾隆年間，距今有270餘年歷史，曾多次整修、民國78年重建，是當地村民的信仰中心，早期每3年的湖西五澳都會輪流舉行遶境大典，今年駐蹕的斐夏龐三府千歲將返天繳旨，廟方去年打造「天輝號」千秋寶艦，預計4月1日化吉，重返天庭。（編輯：郭諭儒）1140222

#元宵節
#國民黨
「澎湖湖東聖帝廟三府千歲返天繳旨寶艦昇天大典」22日舉行王船出巡儀式，現場近30頂神轎、陣頭齊聚，加上信眾共襄盛舉，場面十分熱鬧。中央社 114年2月22日
「澎湖湖東聖帝廟三府千歲返天繳旨寶艦昇天大典」22日舉行王船出巡儀式，現場近30頂神轎、陣頭齊聚，加上信眾共襄盛舉，場面十分熱鬧。中央社 114年2月22日
澎湖湖東聖帝廟22日下午盛大舉辦「返天繳旨寶艦昇天大典」王船出巡遶境活動，澎湖縣長陳光復（前右5）等人到場共襄盛舉，場面熱鬧。中央社 114年2月22日
澎湖湖東聖帝廟22日下午盛大舉辦「返天繳旨寶艦昇天大典」王船出巡遶境活動，澎湖縣長陳光復（前右5）等人到場共襄盛舉，場面熱鬧。中央社 114年2月22日
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