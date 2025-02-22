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30億蓋敦北大排 蔣萬安：提升城市降雨容受力

2025/2/22 17:32
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市預計投入新台幣30億元興建敦北地下大排，市長蔣萬安今天表示，希望全面提升城市降雨容受力；排水工程還包含家戶防水閘門、社區自主防災計畫健檢等。

台北市自籌30億元規劃設計「敦化北路地下貯留管興建工程」，預計年底開工，完工後將有效解決敦化北路周邊積淹水問題。

蔣萬安出席2025台北客家春之慶典，被問及此事時表示，當立委時，南京東路小巨蛋周邊里長時常反映每逢大雨就淹水，該處是市中心又是北市門面，所以上任市長後積極解決問題。

蔣萬安表示，敦北大排採用全國首創最新工法，且有水力發電，希望全面提升北市降雨容受力；而排水系統改善工程不只敦北大排，還有建置滯洪池、擴建抽水站等，並強調要提高自主防災意識。

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蔣萬安說，所以有社區自主防災計畫以及相關健檢，並透過民政局提供住戶1樓建置家戶防水閘門，去年補助金額及民眾自主申請件數都創新高。

媒體詢問中央總預算被砍，怎麼看地方補助款可能被凍結，蔣萬安表示114年度中央政府總預算已經比去年高，如果還要凍結，民眾不會接受。（編輯：方沛清）1140222

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