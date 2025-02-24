台北龍舟錦標賽3/17起報名 首增50歲常青女子組

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）2025台北國際龍舟錦標賽5月30日登場，台北市體育局表示，今年不僅提高總隊伍數上限至232隊，更新增50歲以上常青女子組，邀請各界好手3月17日起至官網報名。

2025台北國際龍舟錦標賽今天公布競賽規程，競賽類組分為大、小型龍舟，前者分為男子、女子及混合組，後者包含男子、女子、混合、機關團體、高中職及長青組，其中長青組又分為混合及女子組。

台北市體育局說明，為推廣全齡及平權運動，今年賽事首度新增常青女子組，報名參賽的槳手須年滿50歲，且比照長青混合組及高中職組，無須繳交每隊新台幣3000元的報名費，盼吸引更多不同年齡層的女性投入龍舟運動。

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體育局指出，選手能在4月份先透過登記「盪槳池訓練」及「基隆河龍舟練習」等系列活動暖身備戰，賽事5月30日至6月1日登場，屆時河岸邊將有各式攤位、端午習俗體驗等陸上嘉年華，適合民眾攜家帶眷同遊，歡度端午節慶。

體育局表示，賽事3月17日上午10時至3月21日晚上11時在「2025台北國際龍舟錦標賽」官網開放報名，國內外隊伍總數上限232隊，邀請所有龍舟愛好者齊聚基隆河大佳段，挑戰自我、爭取榮耀。（編輯：張銘坤）1140224