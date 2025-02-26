公寓蓋斜屋頂防漏水免違建 北市推諮詢服務

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（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市建管處表示，為防屋頂漏水，允許7樓以下、20年以上建物頂樓蓋斜屋頂，提供社區建築師諮詢服務，幫民眾妥善處理老舊建物漏水問題，也能降低恐因違法增建衍生爭議。

台北市內老舊華廈公寓多，因長年風吹日曬雨淋使得屋頂層防水結構受損而漏水，台北市建築管理工程處今天發布新聞資料指出，有此困擾的民眾依規定可搭蓋斜屋頂防水，但施作應遵循北市法規，確保安全及合法性。

建管處表示，民眾若在頂樓蓋斜屋頂是為改善漏水問題，可依台北市免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則辦理。只要是7樓以下、20年以上且經建築師或專業技師鑑定有漏水，並非是屋頂避難平台的建物，取得全部樓層區分所有權人的同意書，經建築師簽證安全無虞，就可興建斜屋頂。

不過，搭建斜屋頂時應注意構造安全性，且構材應以非鋼筋混凝土及不燃材料為主，旁邊不能加設壁體或門窗。

建管處表示，另從屋頂平台面起算，屋脊需小於2.1公尺、屋簷需小於1.8公尺，並要依原核准使用執照圖樣的女兒牆高度，且加斜屋頂面厚度，不得突出建物屋頂女兒牆外緣，若違反規定，可依違章建築查報拆除。

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因過去規定，導致民眾興建斜屋頂後的高度過低，進而影響日常使用如曬衣服等，引發民怨。建管處經評估後，已放寬斜屋頂的屋脊至2.1公尺，原設置可先報備後自拆。

建管處指出，為協助市民妥善處理老舊建築物屋頂漏水，並降低可能因違法增建而衍生爭議及避免公共安全風險，提供社區建築師諮詢服務，詳請可至官網查詢。（編輯：陳清芳）1140226