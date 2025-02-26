台南空品不佳4測站紅色警示 啟動防制應變

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（中央社記者張榮祥台南26日電）東風吹拂，台南市今天空氣品質不佳，市府表示，台南4座測站出現紅色警示，已成立防制指揮中心應變，預估空品不佳將持續到明天，28日起可望逐步改善。

台南市環保局指出，台灣近日東風吹拂，台南市位於背風側，北風微弱且整體擴散條件不佳，上風處縣市及近海污染物持續移入，加上高濕度及較低大氣邊界層使污染物易於累積，嘉義以南今天清晨起能見度不好。

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環保局表示，台南市4座測站出現對所有族群不健康的紅色警示。氣象預測顯示，白天氣溫回升，大氣邊界層高度也提升，污染濃度稍微改善，但鄰近海域污染物濃度仍偏高，伴隨早晚明顯起霧，台南空品不佳將持續到明天，28日起可望逐步改善。

市府已成立空氣品質防制指揮中心，啟動跨局處聯合應變作業，測站周邊大型工廠和營建工地採取污染減量及揚塵抑制措施，市區主要幹道加強攔檢大型柴油車與高污染機車，重要道路持續洗街，降低揚塵；環保局更出動無人機空拍稽查露天燃燒，杜絕人為污染源。（編輯：郭諭儒）1140226