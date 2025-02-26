加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中共無預警高雄外海劃設操演區 國防部嚴厲譴責
首頁 / 地方

台南空品不佳4測站紅色警示 啟動防制應變

2025/2/26 15:23（2/26 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市26日空氣品質不佳，市府表示，台南4座測站出現紅色警示，已成立防制指揮中心應變。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月26日
台南市26日空氣品質不佳，市府表示，台南4座測站出現紅色警示，已成立防制指揮中心應變。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南26日電）東風吹拂，台南市今天空氣品質不佳，市府表示，台南4座測站出現紅色警示，已成立防制指揮中心應變，預估空品不佳將持續到明天，28日起可望逐步改善。

台南市環保局指出，台灣近日東風吹拂，台南市位於背風側，北風微弱且整體擴散條件不佳，上風處縣市及近海污染物持續移入，加上高濕度及較低大氣邊界層使污染物易於累積，嘉義以南今天清晨起能見度不好。

google news透過 Google News追蹤中央社

環保局表示，台南市4座測站出現對所有族群不健康的紅色警示。氣象預測顯示，白天氣溫回升，大氣邊界層高度也提升，污染濃度稍微改善，但鄰近海域污染物濃度仍偏高，伴隨早晚明顯起霧，台南空品不佳將持續到明天，28日起可望逐步改善。

市府已成立空氣品質防制指揮中心，啟動跨局處聯合應變作業，測站周邊大型工廠和營建工地採取污染減量及揚塵抑制措施，市區主要幹道加強攔檢大型柴油車與高污染機車，重要道路持續洗街，降低揚塵；環保局更出動無人機空拍稽查露天燃燒，杜絕人為污染源。（編輯：郭諭儒）1140226

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：