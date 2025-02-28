台東「國際地標」第3次蛻變 晚間璀璨重生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東海濱公園「國際地標」由原先的寶桑亭到生命之樹、向陽樹，今晚將再以新面貌出場，設計以中央球體為主，兩側扶手為輔，安裝逾1萬顆LED燈，結合燈光及藝術呈現在地意象。

今天晚上台東縣政府將舉辦「2025繁星之境」讓重新整修後的國際地標亮相，除了璀璨的燈光外還結合無人機和音樂會表演。燈光秀則是每晚7時至10時亮燈，展期自2月28日至6月1日。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，這次的「2025繁星之境」設置最大亮點就是以圓形建築為主體的「繁星之境」，結合燈光與科技技術在每晚都會呈現台東特色圖案，展演期間每30分鐘還有充滿科技感的動態展演演出，另外在兩側坡道有色彩繽紛的「光織廊道」。

他說，從今晚開幕活動開始一路亮到6月1日，每天晚上7時到10時，歡迎民眾到國際地標與家人朋友們一起漫步光織廊道，仰望繁星之境，觀賞屬於台東海岸的浪漫夜景。

位於台東市海濱公園的國際地標，最早是圓錐形的梯塔，羅馬式的劇場建築。民國100年配合建國百年活動拆除寶桑亭，改建增加舞台及開放劇場功能的國際地標，取名為「生命之樹」。

透過 Google News 追蹤中央社

2016年強烈颱風從台東登陸，「生命之樹」首當其衝，受損嚴重。台東縣政府招標重新打造，新的作品取名「向陽樹」。向陽樹以鋼構骨架結合藤編工藝，呈現樹、山、海等意象。2023年遭颱風海葵強襲，藤編外表全掉光，僅存鏤空鋼筋，台東縣政府重新整修。

經過3次蛻變後的國際地標，今晚228連假首日以嶄新、璀璨的面貌登場。（編輯：謝雅竹）1140228