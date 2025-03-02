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台中新光三越氣爆後設第二賣場 首日近3千顧客捧場

2025/3/2 13:25
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中新光三越氣爆後迄今停業中，1日起在台中世貿中心開設第二賣場，新光三越營業本部副本部長謝英明今天表示，昨天首日有近3000名顧客回來，還為專櫃人員加油打氣，很感謝大家。

台中新光三越於2月13日發生氣爆後停業至今，為短期安置工作人員，新光三越3月1日起先開設台中世界貿易中心展覽場一館的短期賣場，11日起也將在台中長榮桂冠酒店3樓開設短期賣場。

謝英明今天接受媒體聯訪時表示，昨天首日在台中世貿的短期賣場，近3000名顧客回來，很多顧客都認識專櫃人員，也為專櫃人員加油打氣，感謝大家的捧場；昨天是農曆2月2日頭牙，可能因此昨天反應比較好的是甜的食品，不過賣場環境體驗跟過去不一樣，也請大家多包涵。

謝英明說，11日起在台中長榮桂冠的賣場，偏女性服飾及女性商品，可能會有一些飾品，會儘量準備得更好一些，盼可提供消費者在不同區域，有不同體驗，業者也希望能早日修復，才能讓客人回到比較好的體驗；至於有精品業者自行尋找適合據點，他表示樂觀其成，大家都希望把顧客服務做到最好。

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新光三越昨天起開放人員進館取回私人物品，謝英明表示，昨天有324人進館取回私人物品，今天則連繫322人進館，其他人員也陸續安排中；對於廠商取回貨品部分，這還要視垂直動線如電梯能否升降，將儘快完成準備程序，開放廠商進去取回貨品。

今天有5樓男裝部門專櫃人員進館取回私人物品，他們表示，很多同事從氣爆後就沒有見面，今天見面大家聊聊近況，都很想回去工作，感覺櫃位氣爆後並沒有改變，既然沒有大影響，應讓他們早日回去工作。（編輯：陳仁華）1140302

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