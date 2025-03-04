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高市介壽路3月底開工拓寬 預計115年底通車

2025/3/4 11:50（3/4 12:01 更新）
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高雄市左營區介壽路交通需求增加，市府工務局3月底將進行拓寬工程。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月4日
高雄市左營區介壽路交通需求增加，市府工務局3月底將進行拓寬工程。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月4日
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市左營區介壽路交通需求增加，市府工務局今天表示，3月底將進行拓寬工程，把原本路寬僅16公尺的介壽路拓寬為30公尺，總經費約新台幣2.32億元，預計明年底完工通車。

高雄市左營區「崇實安居社宅」及「高雄市濱海聯外道路開闢工程（新台17線）」陸續動工，介壽路交通需求也隨之增加，市府工務局新建工程處今天透過新聞稿宣布，將於今年3月底進行道路拓寬工程。

工務局新建工程處指出，介壽路（自勉路至左營大路）過去為左營海軍軍區和自勉新村往來左營市區聯絡道路，為提升行車品質及強化行車動線，將把僅16公尺的介壽路拓寬為30公尺，總經費約2.32億元。

新建工程處表示，未來拓寬後的介壽路，將雙向配置4車道及人行與自行車道，並將無障礙斜坡道、變電箱、路燈、停車格等設備整併至設施帶內，加大行人通行空間，打造無障礙通行環境。

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拓寬工程將於3月底開工，預計明年底通車，施工期間採3階段交維施工，維持既有道路車輛行駛並留有單側停車帶，工區範圍路段交通維持設施及義交指揮，確保周邊行車安全與順暢。

新建工程處表示，施工採用人本及低碳原則，利用綠色材料循環以打造低碳交通。工務局指出，未來介壽路將串聯崇實社區、濱海聯外道路，強化左營生活圈動線。（編輯：李亨山）1140304

#工務局
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#高雄市
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