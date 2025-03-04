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台東區域綠網見效 卑南溪口見麝香貓等淺山動物

2025/3/4 16:16（3/4 17:06 更新）
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台東卑南溪口植被復育造林地藉由多年期的生態路徑調查監測計畫，首次發現分布於淺山的藍腹鷴、麝香貓（圖）、台灣野山羊、台灣野豬等動物出現，讓台東區域綠網推動成果留下新記錄。（林業保育署台東分署提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月4日
台東卑南溪口植被復育造林地藉由多年期的生態路徑調查監測計畫，首次發現分布於淺山的藍腹鷴、麝香貓（圖）、台灣野山羊、台灣野豬等動物出現，讓台東區域綠網推動成果留下新記錄。（林業保育署台東分署提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月4日
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（中央社記者李先鳳台東縣4日電）台東卑南溪口植被復育造林地首度拍攝到麝香貓、藍腹鷴、台灣野山羊等淺山的野生動物，林保署逐步建構出當地豐富的生態網絡，也讓台東區域綠網推動成果留下新紀錄。

林業保育署台東分署今天發布訊息表示，國土生態綠網在台東區域綠網共有6條保育軸帶，其中「卑南溪溪流保育軸帶」以串連生態廊道與建置動物通道為推動策略之一。

林保署台東分署與經濟部水利署第八河川分署手合作，在卑南溪口周邊及高灘地種植原生樹種，除可減少揚塵與風飛沙，也同時營造出野生動物的棲息環境。

台東分署指出，藉由多年期的生態路徑調查監測計畫，首次發現分布於淺山的藍腹鷴、麝香貓、台灣野山羊、台灣野豬等動物出現在卑南溪口周邊，也說明海岸山脈與卑南溪口的物種組成可能存在一定程度的連結性。

林業保育署台東分署表示，「卑南溪溪流保育軸帶」以卑南溪流域範圍為主，並包含國家級濕地「卑南溪口重要濕地」，由於河道周邊存有農耕土地、道路、聚落等使用態樣導致棲地破碎化，大多認為並非哺乳類的適宜棲地，此次明確拍攝到中低海拔野生動物下移至平地河口範圍活動，是件令人振奮的事。

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未來將持續盤點鏈結中央山脈與海岸山脈間可能的動物通道，栽植多樣化在地原生樹種或草類植被，以生態造林方式提供野生動物棲息或庇護的環境，並降低棲地間的移動風險。

台東分署也呼籲民眾支持友善生態農法、不餵食遊蕩犬貓或野生動物，共同營造友善野生動物的自然環境。（編輯：李淑華）1140304

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