迎婦女節 彰化縣府啟動女性影展、公益市集系列活動

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）迎接婦女節，彰化縣府今天開記者會，介紹婦女節系列活動，縣府社會處指出，活動內容有女性系列影展、彰化女路走讀等，主活動則是3月23日在彰化市延平公園的公益市集。

彰化縣政府社會處今天在縣府新聞處前咖啡藝廊，舉行「慶祝114年彰化縣婦女節系列活動-彰化女力 綻放美力」啟動記者會，出席的有縣府社會處長王蘭心等人。

王蘭心接受媒體聯訪時指出，婦女節系列活動3月陸續展開，活動內容有女性系列影展、彰化女路走讀、婦女中心系列活動及女力展翅就創業促進活動等。

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王蘭心表示，主活動為3月23日在彰化市延平公園登場的「Women38公益市集」活動，當天也安排推動婦女及權益的單位及團體，另邀請婦女團體組隊參加趣味競賽，及邀請男性朋友一起參加性別平等家事分工體驗，體驗懷孕感覺及幫小孩換尿布。

王蘭心說，希望透過活動，讓民眾了解家事需要共同分擔，不單只有婦女責任，也歡迎大家參與。（編輯：陳仁華）1140305