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嘉義瑞里紫藤花季3/15登場 歌手楊淨宇獻唱

2025/3/5 15:42（3/5 16:16 更新）
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嘉義縣文化觀光局5日舉辦2025瑞里紫藤花季宣傳記者會，縣長翁章梁（右）與歌手楊淨宇（左）介紹周邊活動，邀民眾到嘉義賞好花、吃美食、喝好茶、品咖啡。中央社記者蔡智明攝 114年3月5日
嘉義縣文化觀光局5日舉辦2025瑞里紫藤花季宣傳記者會，縣長翁章梁（右）與歌手楊淨宇（左）介紹周邊活動，邀民眾到嘉義賞好花、吃美食、喝好茶、品咖啡。中央社記者蔡智明攝 114年3月5日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義縣文化觀光局今天舉辦2025瑞里紫藤花季宣傳記者會，歌手楊淨宇到場獻唱，攜手縣長翁章梁介紹精彩的周邊活動，邀民眾於3月中下旬一同創造紫色甜蜜回憶。

歌手楊淨宇今天一身淡紫色洋裝，化身紫藤仙子，與嘉義縣長翁章梁一起介紹紫藤花季相關活動「小小泡茶師體驗」、「紫戀快閃演唱」及「花現紫藤下市集」。文觀局表示，其中22日「紫戀快閃演唱」將邀楊淨宇在瑞里源興宮前開唱。

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翁章梁接受媒體聯訪表示，今年因為氣候影響，花期稍遲，目前花況含苞待放，預估3月中旬至下旬盛開，好酒沉甕底，等待絕對值得；瑞里周邊有許多景點與店家，歡迎大家到嘉義賞好花、吃美食、喝好茶、品咖啡。

文觀局表示，3月15日至31日期間，入住當地特約民宿一晚就送紀念品茗杯，在特約店家餐飲消費滿新台幣300元，還可獲得親子彩繪文具組。加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號（https://page.line.me/chiayitravel），可獲得最新花況、賞花路線、餐飲及住宿等資訊。（編輯：張雅淨）1140305

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翁章梁
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