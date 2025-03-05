黃國昌同框盧秀燕 強調台中事就是民眾黨的事

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台灣民眾黨主席黃國昌今天赴台中市政府拜會市長盧秀燕交流市政，盧秀燕希望民眾黨在立法院多協助台中市建設，黃國昌對此再三強調，台中市的事就是民眾黨的事。

黃國昌啟動「3+1進化版計畫」，下午在同黨立委麥玉珍與台中市議員江和樹、陳清龍及無黨籍市議員陳廷秀等人陪同，首站到台中市政府拜訪盧秀燕，雙方就市政展開交流。

盧秀燕表示，與黃國昌曾是立法院同事，兩人同在財政委員會，黃國昌年輕有為，是有理念型的政治人物，恭喜黃國昌擔任黨主席。

盧秀燕說，民眾黨在立法院有8席立委，相關法案及政策上希望可以協助台中市政府，包括台中市建設也希望民眾黨多多協助。

黃國昌指出，盧秀燕擔任市長以來，台中成為台灣最幸福城市，各項軟硬體也受到市民肯定，未來台中市政推動上，只要是為台中市民好的事情，不分黨派，中央與地方一起合作，「台中市的事情就是民眾黨的事情」。

他說，今天只是一個開始，希望未來有更多機會能跟盧秀燕及市府團隊交換意見及請益，大家一起努力讓台中市民過得更好。

對於媒體問到今天是否是「藍白合」的起手式，盧秀燕指出，台中市政府本來就不分黨派、是開放政府，任何關心及協助市府的都非常感謝，不管任何政黨、社團及社會各界，只要願意關心協助台中都非常歡迎。

至於被問到2026年是否有更多布局的共識、未來是否會以黨主席身分交流時，盧秀燕都以上班時間不談政治議題未正面回應。

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對於是否協助國民黨進行罷免連署，黃國昌說，今天以市政交流為主，不回答政治議題。

對於首站選在台中市，黃國昌認為，多跟台灣政治上的前輩請益本就是應該做的事情，台中市已是全台灣幸福指數第一名城市，來向市長請益及市府團隊取經相信也是大家樂見的，希望未來政治上不要有這麼多的對立及衝突，大家不分黨派共同為人民謀福祉，這才是最重要的事情。（編輯：黃名璽）1140305