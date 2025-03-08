福壽山農場櫻花茶會登場 遊客樹下品茗賞櫻吹雪

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）福壽山農場千櫻園日前歷經冰雹及大雨，櫻花仍粉嫩綻放，「櫻為幸福 封茶藏富品茗茶會」今天順利登場，民眾在櫻花樹下品茗、享受櫻吹雪，另有封茶儀式及漢服體驗。

台中和平區公所今天發布新聞稿，2025「櫻為幸福 封茶藏富品茗茶會」在福壽山農場千櫻園登場，吸引超過200名民眾參加，一起坐在櫻花樹下品茶、賞櫻。

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和平區公所產觀課課長吳以山表示，今年第3年到福壽山千櫻園舉辦活動，透過活動也推廣獲得113年冬茶獲准產地認證標章的梨山茶，讓民眾喝得放心。福壽山農場場長陳相寶表示，農場工作人員用心照顧櫻花，在櫻花樹下設置茶席，推廣梨山茶，帶動梨山的經濟。

主辦單位表示，除有品茗茶會外，另有類似時光膠囊的「封茶藏富」，民眾將希望與祝福寫在藏茶票上，和茶葉一同放入陶罐中，等待3至5年後，茶葉會陳化變成老茶，有別於清香的梨山茶，口感香氣會較為濃鬱，將期許寄託在老茶葉上，把祝福送到未來。（編輯：謝雅竹）1140308