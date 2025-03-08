加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國檢方決定不上訴 尹錫悅被捕52天獲釋
首頁 / 地方

福壽山農場櫻花茶會登場 遊客樹下品茗賞櫻吹雪

2025/3/8 16:39（3/8 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「2025櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會8日在台中市福壽山農場千櫻園登場，民眾一同坐在粉色櫻花樹下品茗、品味美景與好茶。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月8日
「2025櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會8日在台中市福壽山農場千櫻園登場，民眾一同坐在粉色櫻花樹下品茗、品味美景與好茶。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中8日電）福壽山農場千櫻園日前歷經冰雹及大雨，櫻花仍粉嫩綻放，「櫻為幸福 封茶藏富品茗茶會」今天順利登場，民眾在櫻花樹下品茗、享受櫻吹雪，另有封茶儀式及漢服體驗。

台中和平區公所今天發布新聞稿，2025「櫻為幸福 封茶藏富品茗茶會」在福壽山農場千櫻園登場，吸引超過200名民眾參加，一起坐在櫻花樹下品茶、賞櫻。

google news透過 Google News追蹤中央社

和平區公所產觀課課長吳以山表示，今年第3年到福壽山千櫻園舉辦活動，透過活動也推廣獲得113年冬茶獲准產地認證標章的梨山茶，讓民眾喝得放心。福壽山農場場長陳相寶表示，農場工作人員用心照顧櫻花，在櫻花樹下設置茶席，推廣梨山茶，帶動梨山的經濟。

主辦單位表示，除有品茗茶會外，另有類似時光膠囊的「封茶藏富」，民眾將希望與祝福寫在藏茶票上，和茶葉一同放入陶罐中，等待3至5年後，茶葉會陳化變成老茶，有別於清香的梨山茶，口感香氣會較為濃鬱，將期許寄託在老茶葉上，把祝福送到未來。（編輯：謝雅竹）1140308

#福壽山農場
#梨山
#櫻花
#和平區公所
「2025櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會8日在台中市福壽山農場千櫻園熱鬧登場，許多民眾前來體驗封茶儀式，盼把期許與祝福傳送到未來。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月8日
「2025櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會8日在台中市福壽山農場千櫻園熱鬧登場，許多民眾前來體驗封茶儀式，盼把期許與祝福傳送到未來。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月8日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：