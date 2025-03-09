北市老屋新用友善共享 中央社龍泉宿舍群展新貌

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涉己新聞

（中央社記者黃麗芸台北9日電）台北市都市更新處今天表示，為推動老舊街區活化發展，積極推動「老屋新用計畫」，其中「中央通訊社龍泉宿舍群」4戶空間已完成修繕及開幕營運，轉型成為社區共好場域。

更新處今天發布新聞稿指出，「中央通訊社龍泉宿舍群」4戶空間藉由「老屋新用計畫」已完成修繕與活化，並於昨天開幕營運，讓閒置老屋轉型為社區共好的場域，展開街區活化的新可能性。

推動老舊街區活化發展，台北市更新處副處長葉家源表示，更新處積極推動「老屋新用計畫」，以活化閒置老屋及推廣整建維護為核心精神。

他指出，透過公開徵求老屋及媒合適合的進駐者機制，專業輔導以創意手法辦理整建、維護，並引入創新經營模式，延續都市紋理，打造友善生活環境。

更新處表示，透過「老屋新用計畫」資源挹注與輔導下，中央社龍泉宿舍群於去年公開徵選，由4組團隊「綠點點點點、古厝Go True、無論如河、樂聚共好實驗所」入選進駐。

另外，匯聚來自社區營造、咖啡、青年共創、藝術、環境教育、護理、書店經營等多元領域人才，各自以擅長專業與在地連結，為老屋注入新活力。

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更新處指出，經過6個月空間修繕與營運整備，團隊攜手探索如何透過創新與實驗，將老舊建築打造成友善且具包容性的社區交流場域，昨天舉行開幕活動，由進駐團隊為活動參與者進行空間導覽，分享修繕心得與未來經營模式，期望未來能成為活絡街區的重要據點。

未來這4戶空間將由進駐團隊定期進駐，更新處表示，將不定期辦理社區講座、課程等活動。另外，今年「老屋新用計畫」將於3月中下旬以去年老屋徵選3處入選標的（分別位於萬華區、信義區、中正區）公開徵求進駐申請，邀請對老屋改造與經營有興趣者踴躍提案。（編輯：戴光育）1140309