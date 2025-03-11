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台中重大公安事故頻傳 議會通過成立調查小組

2025/3/11 15:11（3/11 16:11 更新）
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台中市重大工安意外事故頻傳，造成嚴重傷亡，民進黨台中市議員張家銨（圖）11日在市議會臨時會提案要求成立「公（工）安意外事件調查小組」，獲大會支持通過。中央社記者郝雪卿攝 114年3月11日
台中市重大工安意外事故頻傳，造成嚴重傷亡，民進黨台中市議員張家銨（圖）11日在市議會臨時會提案要求成立「公（工）安意外事件調查小組」，獲大會支持通過。中央社記者郝雪卿攝 114年3月11日
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市重大公安意外事故頻傳，造成嚴重傷亡，民進黨台中市議員張家銨今天在市議會臨時會提案要求成立「公（工）安意外事件調查小組」，在會中獲支持通過。

台中市去年底發生全聯倉儲工廠大火造成9死，今年2月13日又發生台中新光三越氣爆造成4死30多人傷，張家銨在臨時會召開前提案尋求議員連署，要求市議會成立「台中市議會公（工）安意外事件調查小組」，獲民進黨團總召王立任及同黨議員等10多人連署，並在臨時會中獲支持通過。

張家銨認為，近期台中市公安事件層出不窮，凸顯市府在稽查、監管、管理等方面存在重大缺失。市府各局處應負起責任，提供完整資訊以接受議會監督。但在她向多個局處調閱相關資料時，卻屢遭以「偵查不公開」為由拒絕，明顯有規避監督之嫌。

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張家銨表示，議員的職責就是替市民把關，確保市府施政透明且負責，這也是促成她提案成立調查小組的主因。接下來，調查小組將針對近期公安事件深入調查，釐清責任歸屬，並檢視市府在安全管理上的缺失。希望藉此督促市府加強安全政策，避免憾事再發生。

連署提案的民進黨台中市議員陳雅惠也說，台中市公安事件頻傳，民眾生活在緊張恐怖陰影中，安全備受威脅，已嚴重影響日常生活品質，提出成立「台中市議會公（工）安意外事件調查小組」，經由跨黨派成員調查，釐清公安癥結與真相，讓民眾可以安心與放心。（編輯：郭諭儒）1140311

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