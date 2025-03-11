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台東池上大坡池煙火秀 環團憂嚇走水鳥籲暫停施放

2025/3/11 15:46
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（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東每年國際熱氣球嘉年華活動會在各鄉鎮安排光雕和煙火秀；不過有環團指出，監測發現池上大坡池煙火導致水鳥減少，籲暫停施放。縣府表示，持續和池上鄉公所及環團溝通。

台東縣青銀共創協會今天在媒體群組貼文表示，協會去年與國立台東大學生命科學系、在地生態工作者共同進行池上鄉大坡池鳥類生態研究，發現去年在池上大坡池的熱氣球光雕和煙火秀期間（6月至7月間）恰逢水鳥繁殖季，施放當下造成許多育雛的鳥媽媽嚇飛，施放隔日鷺科鳥類減少15%，雁鴨科鳥類少了30%，顯見煙火已造成干擾。

協會表示，高空煙火施放時音量更高達110分貝，等同飛機起降聲音大小，恐對鳥類產生驚嚇。而音樂會演唱時聲音最高僅70分貝，並未驚擾鳥類，若台東縣政府交觀處、池上鄉公所堅持光雕音樂會加碼，建議可多邀知名歌手前來演唱或是以無人機表演取代高空煙火秀，都可以保有低聲光高精彩的效果，並兼顧生態，一舉多得。

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台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正回應表示，台東縣政府致力推動觀光發展，但也重視地方環保和生態，施放高空煙火是池上鄉公所加碼的活動，地方上出現不同聲音，將持續與地方環保團體溝通討論。

池上鄉長林建宏表示，今年先研議將煙火施放位置往外移，針對活動執行方式、地點及時間再做討論，並持續監測，若仍影響鳥類生態，明年將再調整，希望在生態與觀光發展間取得平衡。（編輯：謝雅竹）1140311

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