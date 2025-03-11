興農球場會員球證補償爭議 中科：應由球場負責

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）攸關台積電設廠的中科台中二期園區擴建案，最大地主興農高爾夫球場與會員球證補償爭議協調破局，中科管理局今天發布聲明，會員球證屬私權契約，依法應由球場負責。

中科台積電擴建二期基地面積89.75公頃，其中最大地主興農球場約占67公頃，由於興農球場與會員球證補償問題遲未獲共識，7日召開的協調會中，會員希望每張球證以新台幣320萬元收回，最後協調破局。近日傳出興農球場認為應由政府補償會員價差，中科今天發布聲明應由興農公司負責。

中科聲明指出，中科二期土地取得作業均依法查估並辦理協議價購作業，與興農公司近一年9次協商取得共識，球證回收費用非屬用地取得補償項目，會員期待價格與興農公司回收價格的差價，明確同屬興農公司義務，於法應由興農公司負責，政府無由代為負擔。

中科表示，政府執行國家重大建設計畫辦理用地取得，必須依法行政，依照法令規定辦理，政府均保障民眾權益，該給的補償絕對不會少。但興農球場會員球證的補償，因費用由興農公司收取並與會員簽訂契約，在法律上屬興農公司與會員間的私權關係。

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中科指出，中科向興農公司價購土地，是公司處分資產的行為，公司與會員間的債權債務關係不會因出售資產而消滅或移轉，故依法仍須由興農公司負責處理。

中科重申，擴建二期計畫113年4月展開用地取得作業以來，興農公司於去年5月15日即繳交協議價購同意書，雙方合意價購；中科多次代替會員向興農公司爭取權益，要求興農公司須妥善處理會員球證議題。興農公司於113年11月29日雙方協商會議中明確表示，球證補償是興農公司的責任，承諾興農公司會妥善處理，並請中科不要干涉。（編輯：李淑華）1140311