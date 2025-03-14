「書暢桃園」15日開市　開卷解憂療癒兼享閱讀樂

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市立圖書館今天表示，明天起至16日舉辦「書暢桃園」創新書市「解憂療癒場」，邀70攤獨立書店、出版社等參與，閱讀存摺點數還可限量兌換市集消費券，共享閱讀量能。

桃園市立圖書館指出，明天起至16日在桃園藝文廣場舉辦「書暢桃園－綠野書蹤之解憂處方箋」創新書市「解憂療癒場」，活動邀集獨立書店、出版社及主題攤商共70攤參與，並規劃解謎闖關、解憂問事處、紓壓療癒站、擲筊大賽、桃園城市紀錄片放映等特色攤位及活動。

「書暢桃園」創新書市，桃園市立圖書館表示，現場還推出以閱讀存摺點數兌換市集消費券的限量活動，鼓勵民眾使用公共圖書館的館藏資源，將閱讀量能轉化為對圖書產業的實際消費支持。

桃園市立圖書館指出，活動並結合桃園市立圖書館台灣法語月推廣系列活動，邀請比利時特色攤商及信鴿法國書店共襄盛舉，帶給民眾不同以往的樂趣與閱讀體驗。

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「書暢桃園」活動，桃園市立圖書館表示，民眾可在主題策展區了解今年的市集主題與延伸活動，另也有親子繪本共讀及音樂表演、城市紀錄片放映及映後座談。

桃園市立圖書館指出，書攤區不只有桃園獨立書店的參與，還有城邦、讀書共和國、蓋亞文化等出版集團，以及獨立出版聯盟旗下的各家出版社與二手書區；現場可使用文化幣，活動詳情可至「書暢桃園」活動主頁查詢。（編輯：戴光育）1140314