林郁婷應邀屏東婦女節講座 分享堅持夢想克服挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東縣政府舉辦婦女節講座，今天邀請巴黎奧運女子拳擊金牌得主林郁婷，以「她在堅毅道路上」為題，分享堅持夢想、克服人生挑戰。屏東縣長周春米到場，鼓勵女力勇敢追夢。

周春米致詞表示，林郁婷的奮鬥歷程，不僅是面對競技場上挑戰，更要突破社會對女性拳擊選手刻板印象，不論訓練環境和資源限制，還是社會期待與現實困境，林郁婷走在堅毅道路上，站上世界舞台，為自己實踐價值同時也為台灣爭光。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林郁婷會中指出，每次跌倒都是學習機會，每次站起來都是重新出發勇氣，一路以來雖然選手道路面臨無數挑戰和孤獨，從賽場性別刻板印象到自我成長瓶頸，每步都充滿考驗，但她選擇相信自己，這一切辛苦過程，會帶來成長與收穫，讓努力成為改變一部分。感謝大家支持與鼓勵，「每一次加油和鼓勵，都是繼續前行的力量。」

縣府社會處表示，今年屏東婦女節系列活動豐富精彩，「她方特展」邀請大家關注屏東女性現況，展期至3月31日，每天上午9時至晚上9時，在屏東圖書總館1樓展出；「她方講座」於23日邀請女性名人宅女小紅主講分享，報名已額滿，現場開放候補登記入場。更多資訊可洽屏東縣政府社會處婦幼科08-7320415分機5432。（編輯：李淑華）1140316