新北市府與謝國樑討論基捷 侯友宜：盼今年核定開工

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（中央社記者趙敏雅新北20日電）基隆捷運經費正在中央審議，新北市副市長陳純敬18日拜會基隆市長謝國樑，就相關議題交換意見。新北市長侯友宜今天受訪時說，隨時掌握狀況，盼基隆捷運在今年核定、今年開工。

基隆捷運建設由新北市捷運局主責，新北市政府捷運工程局日前表示，基隆捷運基本設計工程經費，已依交通部初步審查意見，按照行政院核定綜合規劃經費再提報，並在原核定經費額度不影響建設期程下，研妥工程發包策略，在經費審議核定後即可推動發包興建。

基隆捷運建設近日因總經費、是否分段建設，及擬徵收基隆八中社區部分民地建設變電站等議題引起討論，陳純敬與新北市捷運工程局長李政安，18日拜會謝國樑，雙方閉門討論未公開。

謝國樑會後透露，未來在討論基隆捷運時，台北、新北和基隆會一起先商討，取得共識後，再來看如何能與交通部有更多溝通，無論從現在或長遠（角度），看起來需要爭取更多的預算。

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侯友宜上午出席捷運汐東線統包工程開工典禮時接受媒體聯訪，有媒體提問與謝國樑就發包方式、變電所設站等議題是否有溝通，侯友宜說，隨時都跟謝國樑通話，隨時掌握狀況，大家同心齊力，希望基隆捷運能回應基隆市民訴求，更重要的是希望中央儘速核定工程經費。

侯友宜進一步指出，中央快速核定，工程就能快速展開，希望基隆捷運能在今年核定、今年開工，2033年完工。（編輯：張銘坤）1140320