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「摩卡咖啡」再贈基市復康巴士 盼助更多身障者

2025/3/20 16:20（3/20 17:16 更新）
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創立咖啡品牌「摩卡咖啡」的瑞昶貿易股份有限公司20日再度捐贈基隆市政府一輛復康巴士，董事長劉文舉（左）將復康巴士鑰匙看板交給基隆市副市長邱佩琳（右）。中央社記者王朝鈺攝 114年3月20日
創立咖啡品牌「摩卡咖啡」的瑞昶貿易股份有限公司20日再度捐贈基隆市政府一輛復康巴士，董事長劉文舉（左）將復康巴士鑰匙看板交給基隆市副市長邱佩琳（右）。中央社記者王朝鈺攝 114年3月20日
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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）創立咖啡品牌「摩卡咖啡」的瑞昶貿易股份有限公司今天再度捐贈基隆市政府一輛復康巴士，董事長劉文舉說，公司本著回饋社會的精神，期盼能幫助更多身障者。

基隆市政府社會處下午在市府前廣場舉辦「復康巴士捐贈儀式」，劉文舉將復康巴士鑰匙看板交給副市長邱佩琳，隨後由邱佩琳回贈感謝狀，肯定劉文舉的義舉。

邱佩琳表示，瑞昶貿易公司是台灣本土企業，且工廠設於基隆市大武崙工業區，此次已是第2次捐贈復康巴士給市府，感謝劉文舉秉持企業回饋精神，讓資源得以留在基隆，為基隆身心障礙者，提供更便利的服務。

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劉文舉說，在公司成立近1甲子的此刻，為感謝國人的愛護，使公司不斷茁壯成長，本於飲水思源，取之社會，回饋社會的精神，決定再次捐贈復康巴士予基隆市政府，期待能實質幫助更多身障者。

市府社會處長楊玉欣表示，基隆市身障人口約2萬1000餘人，占全市人口比例約5.9％，市府現有30輛復康巴士，為提升服務量能及品質，去年委託專業團隊經營，今年上半年也將推動復康巴士服務新制，以提升服務可近性等。（編輯：龍柏安）1140320

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