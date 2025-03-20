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0121地震台南災損 慈濟捐建楠西區大愛屋90戶

2025/3/20 18:47（3/20 20:22 更新）
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0121地震造成台南山區災損，台南市長黃偉哲（右）、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文（左）20日簽署「安居計畫」合作意向書，攜手災區復原與重建。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月20日
0121地震造成台南山區災損，台南市長黃偉哲（右）、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文（左）20日簽署「安居計畫」合作意向書，攜手災區復原與重建。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月20日
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（中央社記者張榮祥台南20日電）0121地震造成台南山區災損，台南市政府和慈濟慈善事業基金會今天簽署「安居計畫」合作意向書，初步規劃慈濟基金會在楠西區捐建慈濟大愛屋90戶，協助災民中繼安置。

「安居計畫」合作意向書由台南市長黃偉哲、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文今天代表簽署，攜手災區復原與重建，促成災民早日回歸正常生活。

黃偉哲表示，0121地震造成災區老舊建築倒塌，災民生活重建面臨挑戰，市府啟動災後救援計畫，並爭取慈濟基金會捐建慈濟大愛屋，作為災民中繼安置，日後也可提供社會福利對象使用。

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市府新聞稿指出，目前慈濟大愛屋選址在楠西區楠西段水利署管有土地，正加速都市計畫變更作業程序，未來建築為低樓層設計，採分期開發，初期規劃90戶。

此外，雙方未來將就慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文及相關政策計畫需求面向，共同整合資源，提供重建協助。（編輯：謝雅竹）1140320

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