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花蓮保育水雉 玉里鎮公所與林保署將簽MOU

2025/3/20 19:08（3/20 20:23 更新）
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為推展水雉保育，花蓮縣玉里鎮公所將與農業部林業及自然保育署花蓮分署簽署合作備忘錄（MOU），營造保育及友善棲地。右為玉里鎮長龔文俊。（玉里鎮公所提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月20日
為推展水雉保育，花蓮縣玉里鎮公所將與農業部林業及自然保育署花蓮分署簽署合作備忘錄（MOU），營造保育及友善棲地。右為玉里鎮長龔文俊。（玉里鎮公所提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月20日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮玉里鎮近年來發現水雉最多有24隻，去年觀察只有11隻，為推展水雉保育，鎮公所將與林保署花蓮分署簽署合作備忘錄（MOU），營造保育及友善棲地。

水雉是二級保育類，目前在台南官田、高雄美濃有穩定族群，全台數量在2024年底記錄突破3000大關；而花蓮地區在林業保育署花蓮分署計畫調查下，發現壽豐鄉吳全養殖區、玉里鎮三民養殖區一帶，有少量水雉族群棲息及繁殖。

玉里鎮公所表示，玉里三民地區過去最多發現到24隻的水雉，但是去年僅剩11隻，討論研判「三民養殖區」施作狀況不定，導致水雉的棲地經常變動，影響繁殖，可能是水雉族群無法擴增的主要原因。

改善水雉棲地不穩定狀況，林保署花蓮分署自民國112年起展開「花東縱谷水雉保育及友善棲地營造計畫」，盤點潛在水雉棲地，並陸續於壽豐、玉里尋覓合適棲地進行營造示範及試作，種植多種原生植物營造水雉棲地，同時也期望能藉這類棲地庇護其他保育類、瀕危水生生物，如金線蛙、菊池氏細鯽等。

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花蓮分署表示，玉里鎮公所在「三民養殖區」內有一處2公頃的空間可以營造水雉棲地，希望提供水雉可以移居、且較為穩定的棲地，未來結合玉里鎮及周邊社區共同維護管理，並推動觀賞水雉及水鳥的生態旅遊或環境教育活動，同時與鎮公所簽署合作備忘錄，為三民地區水雉保育共同努力。

玉里鎮長龔文俊表示，感謝林保署花蓮分署對於玉里的生態重視，對於營造水雉棲地之餘，也要特別注意外來種，例如泰國鱧、福壽螺等，都是讓農民頭痛的入侵物種，希望加強移除以確保農民收益。（編輯：謝雅竹）1140320

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