桃市施工圍籬標準圖例4/1上路 盼助人車行安全

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市府今天表示，市府訂定施工圍籬標準圖例統一施工圍籬高度、材質及警示準則，要求道路轉角需設半通透式圍籬，盼提升工區附近人車行安全，新規定4月1日上路。

桃園市政府建築管理處上午發布新聞稿指出，工地施工圍籬的設置，內政部、環境部、勞動部各有相關法令，地方政府也有自治條例補充，但沒有統一標準，不少營建業者百密一疏，在圍籬設置上還是有瑕疵。

新聞稿中，桃園市政府建築管理處處長莊敬權表示，建管處整合各部會法規，推出桃園施工圍籬標準圖例，業者只要使用公版申請表，就可對照工地設置圍籬是否符合規範。

莊敬權指出，4月1日起，建築工程於申報開工時，需同步檢附依施工圍籬標準圖例設置完成的現場照片，並將「道路轉角透空設計」納入圖例。

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他表示，在這次新訂規範中，特別新增道路轉角處的圍籬應設置半通透式，讓轉彎者視線更清楚，降低碰撞風險，可有效提升工區附近車輛及人行安全。為了因應夏季常見颱風，圍籬架設也有固定標準，可降低因強風導致圍籬倒塌的風險。

莊敬權指出，施工圍籬是工地安全的第一道防線，市府去年開始推出工地圍籬美學，今年進一步要求圍籬設置標準作業，期盼透過標準化與美感的提升，讓桃園市的建築工程工地不再成為惡鄰居，提供市民更佳居住環境。（編輯：戴光育）1140323