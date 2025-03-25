高雄春藝三檔音樂盛宴 6月登場早鳥優惠中

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄春天藝術節推出第2波自製節目，6月有三檔節目登場，包括高雄市交響樂團的歌劇「弄臣」、高雄市國樂團的「淚之女神」與夏川里美、「繽芬臺灣」芬蘭行前音樂會皆有早鳥優惠。

高雄市文化局表示，今年高雄市交響樂團再推出春藝第8部自製歌劇作品，威爾第的「弄臣」（Rigoletto）是歌劇史上首部以身障人士為主角，同時也是威爾第成名後的首部經典之作，此劇以濃烈的戲劇性和動人的音樂著稱。

「弄臣」代表性的詠嘆調包括公爵唱「善變的女人」以輕快而諷刺的旋律反映其花心本性；吉爾達的「可愛的名字」則是充滿對愛情的純真憧憬。此劇將於6月20、22日在衛武營歌劇院登場。

此外，日本沖繩靈魂歌姬夏川里美，將在6月15日首度與高雄市國樂團在衛武營音樂廳演出，夏川里美將以溫暖、細膩的歌聲，帶領聽眾體驗從日本到台灣，從懷舊到現代的音樂交響。

文化局說明，夏川里美將演唱的曲目島唄、伊是咱的寶貝、淚光閃閃、蘇州夜曲、童神、心肝寶貝、雨夜花、月亮代表我的心；並搭配受沖繩當地認可的台灣三線歌者曾建裕擔任三線樂手，道地沖繩組合加高雄市國樂團演奏值得期待。

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第3齣節目為高雄市國樂團行前音樂會，文化局表示，國樂團即將在6月底至芬蘭進行巡演交流之旅，行前將在6月21日在國內舉行音樂會。音樂會由高雄市國樂團駐團指揮郭哲誠與享有「魔棒」美譽的指揮家葉和中攜手，演出曲目選擇多樣。

第2波節目早鳥優惠中，購票可上OPENTIX兩廳院生活售票網（KSAF高雄春天藝術節專區）購票，戲迷、樂迷及早購票選位並享早鳥優惠，3個節目都規劃有青年席「成年禮金」專屬優惠。（編輯：李亨山）1140325