成大惡地協作計畫辦工作坊 推動跨域特色伴手禮

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）成功大學「惡地協作USR」計畫今天在台南市左鎮區舉辦地方伴手禮設計工作坊，邀請專家與來自各行政區的學員共同討論，推動惡地區域跨域伴手禮，盼更能賦予在地意義。

󠀠成大惡地協作團隊人員告訴中央社記者，工作坊地點選在左鎮區公有零售市場，並希望透過此次活動，讓市場空間在使用上有更多可能性，參與者除了台南左鎮、龍崎、高雄田寮、內門等社區學員，也包含惡地關係人口，共同發想跨行政區域「惡地伴手禮」特色物產，推廣在地好物。

惡地協作團隊指出，今天的「地方伴手禮設計－不只是好吃，好玩，還要深具意義之創新商業策略」工作坊，邀請林事務所執行長林承毅擔任講師，帶領參與者討論。

林承毅長期關注地方創生、地域品牌發展，且專長於體驗設計、服務設計，工作坊聚焦在如何推動惡地區域跨域伴手禮，讓地方產物不只好吃、好玩，更能賦予在地意義。

林承毅表示，希望藉由各項以惡地為主題的分享與引導，讓社區夥伴跨域討論，凝聚共識，期待能發展出「獨一無惡」的惡地伴手禮。

惡地協作團隊指出，惡地（badland）是地形英文名詞直譯，指的是鬆軟泥岩經雨水和強風侵蝕後，表層土壤容易流失，使植被和作物不易生長且形成尖峰狀的裸露地形，因乾燥易龜裂的地貌形似月球表面，也被稱為月世界。

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團隊指出，台灣惡地主要分布於台南、高雄、台東及苗栗一帶，最著名的包括草山月世界、龍崎牛埔、利吉惡地等處。「西南泥岩惡地」涵蓋台南、高雄淺山地區，在特殊自然環境中，匯聚南台灣多元族群面對惡劣環境所發展的里山智慧及生命韌性，集結具有全國代表性的歷史人文及產業底蘊。

成大惡地協作大學社會責任（University Social Responsibility，USR）計畫，透過教育部大學社會責任實踐計畫支持，在台南、高雄淺山地區與各界跨域協作。（編輯：張雅淨）1140325