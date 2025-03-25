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中國海警稱常態化執法巡查 海巡署：是惡意騷擾

2025/3/25 19:26（3/25 19:36 更新）
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中國海警「14608」、「14517」、「14605」及「14609」等4艘船25日下午侵擾金門水域，海洋委員會海巡署金馬澎分署調度4艘巡防艇應對，同時透過無線電廣播要求中國海警船轉向航離。（海巡署金馬澎分署提供提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年3月25日
中國海警「14608」、「14517」、「14605」及「14609」等4艘船25日下午侵擾金門水域，海洋委員會海巡署金馬澎分署調度4艘巡防艇應對，同時透過無線電廣播要求中國海警船轉向航離。（海巡署金馬澎分署提供提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年3月25日
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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）對於中國海警「福建海警金門海域依法開展常態化執法巡查」說法。海巡署表示，1年多來中國海警船侵擾金門海域64次，航行樣態是「惡意騷擾」，絕非「執法巡查」。

對於中國海警局今天微博「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」說法，海洋委員會海巡署新聞稿表示，與事實不符，予以嚴正駁斥。

海巡署金馬澎分署表示，下午2時50分中國海警「14608」、「14517」、「14605」及「14609」等4船，自金門外海航近金門南方海域，並自鳳嘴、翟山、料羅及北碇4處分別航入金門水域，海巡預置4艘巡防艇立即快速近迫對應監控。

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期間中國海警船對巡防艇廣播，但海巡人員不為所動，隨即透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離，下午5時將其驅離至金門限制水域外。

海巡署指出，民國113年2月14日「金門事件」後，中國海警自同年2月18日起，於金門水域進行所謂「執法巡查」；7月30日雙方簽署協商紀要後，中國海警仍未停止侵擾。至今已64次、平均每月4次，每次歷時2小時，從航行態樣分析已是「惡意騷擾」，絕非「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域和平與穩定。（編輯：孫承武）1140325

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