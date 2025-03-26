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陳世軒將卸任民眾黨新北市黨部主委 交棒周台竹

2025/3/26 16:08（3/26 16:28 更新）
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圖為2024年民眾黨新北市黨部在蘆洲湧蓮寺舉行母親節活動，黃國昌（左）、陳世軒（右）發送康乃馨。（中央社檔案照片）
圖為2024年民眾黨新北市黨部在蘆洲湧蓮寺舉行母親節活動，黃國昌（左）、陳世軒（右）發送康乃馨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北26日電）民眾黨新北市黨部主委、新北市議員陳世軒今天表示，將卸任市黨部主委一職，交棒前民眾黨秘書長周台竹。陳世軒說，會繼續協助周台竹與民眾黨主席黃國昌發展新北、深耕地方。

陳世軒下午在社群網站臉書（Facebook）發文表示，倒數6天，將卸任台灣民眾黨新北市黨部主委。他說，這2年與新北幹部歷經總統大選等大小選戰，累積實戰經驗，很感謝前主席柯文哲當初大膽重用跟提拔。

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陳世軒指出，在27歲時扛起主委重任，有不少人質疑他的能力，但柯文哲選擇相信他，他接下此職務後重整黨部，組成現在熱血、有衝勁、向心力強的團隊，並為民眾黨在新北奠下根基。

陳世軒說，他會跟周台竹做好交接，並請留任幹部全力協助周台竹，尤其2026年選舉是新任主委最重要一役，他仍是新北團隊一分子，持續協助黨深耕新北，並指「茁壯新北的路上依舊有我」。（編輯：林恕暉）1140326

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陳世軒
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