連江縣青年慶祝大會 優秀青年反映活躍樣貌

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（中央社記者潘欣彤連江縣26日電）連江縣今天舉辦114年青年節慶祝大會，獲選的3位社會模範青年，分別代表旅居台灣、在地公務員與公費保送醫事人員，反映出馬祖青年的活躍樣貌。

連江縣政府教育處新聞資料指出，114年社會模範青年共3位，為馬祖青年發展協會理事林庭旭、連江縣東引鄉衛生所牙醫師兼主任林庭禹、馬祖戲劇團總幹事劉增蔚，並在今天舉辦的青年節慶祝大會上，由縣長王忠銘頒發獎座表揚。

林庭旭為馬祖旅台青年，更是首位馬祖「網紅」，用自身影響力拍攝影片外，更擔綱馬祖大小活動主持人，連續4年主持跨年聯歡晚會，口才與能力獲民眾肯定。林庭旭也在今天的慶祝大會上，分享他對「家鄉」馬祖，從幾近陌生，到逐漸認識，最後愛上並樂於貢獻所長的心路歷程。

劉增蔚現職為連江縣財稅局稅務員，公務之外投入在地劇團「馬祖戲劇團」、合唱團「雅韻合唱團」活動，擔任閩東語音樂劇「相約15暝」男主角，近3年來共參與15次藝文演出，遍及馬祖、台北與中國福州，對馬祖藝文發展貢獻顯著。

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林庭禹為連江縣東引鄉衛生所主任，公費牙醫系畢業後即返回家鄉東引服務。他擔任醫療替代役期間，協助台北市立聯合醫院牙科團隊看診、學術研究外，返鄉服務後更改善牙科設備、擴大醫療項目，完成超過300例假牙、100例牙周病個案追蹤。

教育處透過新聞稿表示，除3位社會模範青年外，大會亦表揚連江縣各級學校優秀青年。而馬祖正處於新時代轉捩點上，盼未來縣政能加入青年們的熱誠與智慧，注入新生命、新活力，為家鄉前途努力。（編輯：張銘坤）1140326