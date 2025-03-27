龜山島復辦成年禮 宜蘭縣府列入評估

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（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）宜蘭縣政府每年都會舉辦成年禮活動，距今已有7年未在龜山島辦理，外界提議在龜山島復辦更具意義。宜蘭縣政府指出，會將龜山島列入評估，但前提會以安全為首要考量。

縣府最近一次於民國107年6月間在龜山島舉辦成年禮活動，當時縣內各大專院校及高中職學校共14校約250名學生參與，一行人從頭城烏石港搭船出發前往龜山島，走完1706個階梯，抵達401高地。

縣府108年則在外澳沙灘辦理牽罟淨灘、109年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情由各校自行辦理，今年則預計在草嶺古道舉行成年禮，已有7年未在龜山島辦理成年禮活動。

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縣府表示，成年禮場地包含龜山島、草嶺古道健行、安農溪泛舟等地，舉辦地點每年有不同的規劃，目的為透過成年禮儀式，讓青少年體驗冒險挑戰的經歷，如同成長階段，對自我的磨練要求激勵自己，養成責任心、榮譽感，邁向人生的下一個階段。

至於是否會在龜山島復辦成年禮活動，縣府指出，會將龜山島列入評估，但前提會以安全為首要考量，在氣候及風浪條件許可情況下在龜山島舉辦成年禮，也會評估讓優秀青年代表參與成年禮活動。（編輯：林恕暉）1140327