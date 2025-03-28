台東連3年恙蟲病例全台之冠 4月進入流行季節

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東縣衛生局今天表示，去年全台有257例恙蟲病通報，台東就佔了70例，連續3年台東為恙蟲病例全台之首，4月起是恙蟲病流行季節，呼籲民眾注意。

台東縣生局疾病管制科長劉曉穎今天告訴中央社記者，根據衛福部疾管署統計，今年1月至3月，全台累計通報9例恙蟲病病例，其中花東地區占5例，顯示花東地區為高風險區域。去年全台總計257例病例，而台東縣有70例病例，自2022年起連續3年台東病例數居全台之首。

劉曉穎表示，每年4月起是恙蟲病流行季節，清明節將至，民眾前往山區、農田等草叢茂密地區掃墓祭祖或活動時，這些地區環境正是恙蟲的孳生環境，容易增加恙蟲病感染的風險，提醒民眾穿著長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，避免被附著叮咬，以降低感染的機會。

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台東縣衛生局表示，恙蟲病是由恙蟲病立克次體（Orientia tsutsugamushi）引起的急性傳染病，主要透過受感染的恙蟲幼蟲叮咬傳播，由於恙蟲上身之後，會經過12到24小時的爬行活動，等找到理想部位後，才會叮咬人體，臨床症狀包括突然高燒、頭痛、背痛、寒戰、盜汗、淋巴結腫大，以及叮咬處出現無痛性焦痂。

衛生局提醒，若出現持續高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，且曾有草叢暴露史，請儘速就醫，並告知醫師相關旅遊或暴露史，以供診斷參考。為了健康務必提高警覺，做好防護措施，預防恙蟲病發生。（編輯：郭諭儒）1140328