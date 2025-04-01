台南「舊鞋救命」募逾2萬雙鞋 已裝櫃將送非洲

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（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市3月28日起為期3天「舊鞋救命」募集活動落幕，募得2萬3800雙鞋，再加上衣物、包包等物資共逾45公噸，昨天已將1個貨櫃物資運往高雄港，準備送到非洲肯亞。

台南市「舊鞋救命」由台南市政府、舊鞋救命國際基督關懷協會等單位合作，募集地點在安平區安億公有停車場，募集物資涵蓋舊鞋、衣服及包包，3月30日落幕。

市府統計，逾1萬1000人響應「舊鞋救命」，3天募得2萬3800雙鞋、12萬5000多件衣物和9350個包包，總重超過45公噸，已塞滿1個貨櫃。

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這個貨櫃昨天運往高雄港，再準備送至非洲肯亞。其他無法入櫃物資，將先存放在「舊鞋救命」伯利恆倉庫，等待下批海運出口。

南市府環保局今天表示，「舊鞋救命」募得45公噸物資中，26公噸舊衣是台南市公告回收項目，14公噸舊鞋和5公噸包包屬於非回收項目，得丟入垃圾車送到焚化廠處理，募集活動讓這些二手物品得以再使用，落實垃圾減量，也實現資源循環永續利用。（編輯：李淑華）1140401