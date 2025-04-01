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北市二殯回饋範圍擬擴大 大安區近50名里長抗議

2025/4/1 12:45（4/1 13:11 更新）
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台北市政府考量二殯業務量成長對周邊影響加劇，擬擴大回饋範圍納入5個里，不過修正草案預告後，引發大安區多名里長反彈，1日前往抗議。中央社記者陳昱婷攝 114年4月1日
台北市政府考量二殯業務量成長對周邊影響加劇，擬擴大回饋範圍納入5個里，不過修正草案預告後，引發大安區多名里長反彈，1日前往抗議。中央社記者陳昱婷攝 114年4月1日
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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市政府考量二殯業務量成長對周邊影響加劇，擬擴大回饋範圍納入5個里。然而，回饋經費管委會質疑，市府未溝通便逕自公告修法，且未提出科學根據，今天率近50名大安區里長抗議。

台北市殯葬管理處3月底預告修正「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」，稱為考量對在地交通的影響，將回饋金分配範圍從二殯（懷愛館）所在的大安區及鄰近6里，擴大納入文山區興邦里、萬盛里及信義區黎順里、雙和里、惠安里，預計明年元旦上路。

不過修正草案預告後，引發大安區多名里長反彈，第二殯儀館回饋地方經費管理委員會主委王志剛今天率近50名大安區里長抗議，選區民進黨議員王閔生、簡舒培及國民黨議員李柏毅、王欣儀、楊植斗、曾獻瑩及社民黨議員苗博雅也到場關心。

王志剛指出，回饋金原先分配範圍為二殯周邊1公里，但市府突襲式地公告要擴大至1.2公里，不僅缺乏事前溝通，更提不出1.2這個數字的計算方式，令人懷疑是否為圖利特定里，且未來恐無限擴充，損及大安區里民權益。

大安區龍泉里長龎維良在會中發言表示，殯葬處要修法，卻沒有事先跟利害關係人討論、開說明會或公聽會就直接上網公告，「先上車後補票，根本是渣男」，他堅決反對違反程序正義的修法。

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大安區錦華里長溫美珠強調，里長們不是來要錢，而是要求公平、公正、公開的修法過程，以捍衛里民權益及尊嚴、守護公義及原則，呼籲市府回頭是岸。

殯葬處長張世昌表示，回饋金經費來源為殯儀館前一年收入的10%，二殯營運至今，業務量持續成長，但對周邊交通因此造成更大影響，所以啟動修法作業來調整回饋金分配範圍，而里長及議員意見都會彙整後，送市府法規委員會討論。（編輯：張銘坤）1140401

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台北市政府擬修正「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」，引發大安區近50名里長1日至公所抗議，選區多名議員也到場關心。中央社記者陳昱婷攝 114年4月1日
台北市政府擬修正「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」，引發大安區近50名里長1日至公所抗議，選區多名議員也到場關心。中央社記者陳昱婷攝 114年4月1日
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