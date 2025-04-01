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污水下水道考核評鑑 宜蘭6連霸獲分組第1名

2025/4/1 20:28
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（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）宜蘭縣府今天表示，內政部國土管理署昨天公布「113年污水下水道建設計畫考核評鑑成果」，宜蘭蟬聯分組6連霸，榮獲分組第1名，獲頒表現傑出獎，是民國108年起連6年獲此肯定。

宜蘭縣政府水利資源處透過新聞稿表示，國土管理署為督促各縣市政府辦理污水下水道建設，訂有評鑑考核計畫，將直轄市政府分為第1組，污水下水道普及率大於15%分為第2組，其餘為第3組，宜蘭縣普及率約35%屬於第2組，同組另有基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、連江縣及金門縣。

水利資源處指出，此項評鑑共有3個受評面向，分別為計畫執行及管制、施工品質及管理、設施營運及管理，宜蘭縣除榮獲第2組第1名外，更於設施營運及管理面向，榮獲全國第2名佳績。

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水利資源處表示，縣府積極推動縣內污水下水道建設，並盡心督促縣內2座水資源回收中心的營運及管理，縣內已有宜蘭、羅東及蘇澳3個污水下水道系統開辦營運，累計接管用戶超過6萬5000餘戶。

水利資源處表示，縣府也同步辦理頭城、礁溪、三星及南澳4個污水下水道系統的規劃及檢討作業，並積極向中央爭取開辦污水系統，待所有污水系統陸續營運後，定可逐步改善環境衛生及提升生活品質。（編輯：方沛清）1140401

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#宜蘭縣政府
#國土管理署
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