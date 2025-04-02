加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃園市清明連假正常收運垃圾 籲紙錢減量集中燒

2025/4/2 20:01（4/2 20:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
清明掃墓為傳統習俗，桃園市環保局長顏己喨2日呼籲，民眾可以集中燒、適量燒、替代燒的「紙錢新三燒」方式祭祖，不僅能讓空氣變清新，對祖先的心意不減又能兼顧低碳理念。（桃園市環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月2日
清明掃墓為傳統習俗，桃園市環保局長顏己喨2日呼籲，民眾可以集中燒、適量燒、替代燒的「紙錢新三燒」方式祭祖，不僅能讓空氣變清新，對祖先的心意不減又能兼顧低碳理念。（桃園市環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市環保局今天指出，清明連假期間，3日至5日正常收運垃圾及資源回收物、6日是停收，市民可配合將垃圾交付清運處理。另外也呼籲市民，響應紙錢減量集中燒，維護良好空品。

桃園市政府環保局長顏己喨接受媒體聯訪表示，民眾可採「紙錢新三燒」方式祭祖，其中「集中燒」是透過各清潔中隊集中收運，將紙錢送至設有空污防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒；「適量燒」則鼓勵民眾使用大面額紙錢及高品質紙錢，從源頭減量；「替代燒」採用以功代金、以米（物或鮮花）代金等多元代金方式表達敬意。

顏己喨指出，以集中燒、適量燒、替代燒的「紙錢新三燒」方式進行，不僅可讓空氣變清新，對祖先的心意不減又能兼顧低碳理念，減燒紙錢從改變開始，民眾若有紙錢收運的需求，可聯繫各區清潔隊了解收運時間，共同為環境整潔盡一份心力。

google news透過 Google News追蹤中央社

桃園市環保局環境管理處表示，考量市民在清明連假時仍有垃圾清理需求，清潔隊秉持為民服務不打烊的態度，仍照常沿線收運垃圾。

環境管理處呼籲市民做好垃圾分類，再交由垃圾車或資源回收車處理，並多加利用「桃園垃圾車」APP（應用程式），即時掌握垃圾車收運資訊，或至環管處官方網站即時查詢系統查詢車輛動態，減少等候時間。（編輯：戴光育）1140402

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：