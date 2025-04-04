清明湧返鄉潮 台東罷團衝公墓火車站拚連署過半

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）清明節連假出現返鄉祭祖人潮，台東有罷免團體鎖定殯葬園區、公墓、火車站、夜市等處設攤，希望利用這波衝刺拚連署進度過半。

今天清明節掃墓，公墓、殯葬園區湧入祭祖人潮，除了祭祖外，也是家族團聚的日子，相當熱鬧；台東藍綠罷免團體趕赴設連署攤位，志工舉牌穿梭人群邀民眾連署。

前往台東市生命紀念園區（殯葬園區）祭祖的莊姓男子說，和妻子從台北返鄉掃墓，剛好有連署攤位，順便填連署單，也帶了2份回家給父母親簽；張姓民眾說，家族掃墓，大家政治立場不同，他不方便在親友前簽連署；郭姓年輕人則當著父母前拿連署單，他說，父母親很尊重自己的政治立場。

台東罷免案副領銜人兼發言人陳家彬接受中央社記者訪問表示，這幾天白天鎖定殯葬園區、台東火車站，周末則會衝到夜市設攤連署。

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他說，之所以會選定殯葬園區，是因為適逢清明節大家返鄉祭祖，所以利用此時選在殯葬園區讓民眾簽署連署。目前連署進度非常不好，希望這波連署後能衝過半。

台東分別有區域、平原和山原3名藍綠立委遭罷團發起連署罷免，目前均已通過第一階段連署，但離第二階段連署達標都還有一段不小的差距。（編輯：黃名璽）1140404