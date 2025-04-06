屏縣人力及空中擴大環保稽查 清明連假取締29件

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東縣政府環保局清明連假期間，擴大稽查行動，65名人員出動至畜牧場、廢水排放等熱點稽查，再透過無人機空中作業，突破地形限制，共取締29件違規。

環保局今天發布新聞稿指出，除原定24小時陳情案件稽查勤務外，於清明連假期間，展開全方位擴大聯合稽查行動，環保局長顏幸苑率7名科長及環保局人員共65人，從上午7時起至下午1時，兵分多路至畜牧場、廢水偷排、露天燃燒、違規廣告物、環境衛生及公廁清潔等熱點地區及案件深入稽查，確保環境品質不受污染。

環保局強調，為有效遏止不肖業者違規行為，持續推行「天羅地網」、「夜鷹早鳥」及「稽查無假期」等稽查計畫，防範各類污染源，也針對清明祭祖掃墓，派出無人機強化空中稽查作業，遏止露天燃燒案件，並運用臭異味偵測儀，預先檢測畜牧異味以作為異味採樣參考依據。

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環保局指出，共計巡查畜牧場106家次、資收場13家次，沿線巡查拆除415件廣告物，巡查公廁環境如觀光景點、交通場站、公園等，現場告發者違反空氣污染防制法4件、廢棄物清理法25件，合計告發29件。

縣長周春米呼籲，所有業者應依法行事，共同維護屏東縣環境品質，將持續強力稽查，確保縣民都能在乾淨無污染環境中生活。（編輯：陳仁華）1140406