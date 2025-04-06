罷免二階連署倒數衝刺 南罷天志工團台中應援

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）全台罷免藍委二階連署進入倒數衝刺時刻，由罷免前高雄市長韓國瑜組成的南罷天志工團，今天到台中各區連署點應援，協助現場收件，後續並將前往全台各罷團連署點應援。

清明連假期間，台中市公民團體6區罷免藍委二階連署行動不停歇，除有街頭宣講，也出動大型LED宣傳車行駛在農村與山城地區呼籲民眾響應罷免連署。

由於二階連署將於月底結束收件，倒數衝刺時刻，過去高雄罷免韓國瑜時期的志工共同組成「南罷天」志工團，今天啟動全台罷免應援行動，首站就來到台中各區連署點，從沙鹿、潭子到台中市區，協助罷免連署點現場收件，後續也將至全台各地投入擺攤連署志工、造冊志工行列。

進入最後衝刺階段，罷韓志工指出，過往志工團夥伴集結，大家有錢出錢、有力出力，再次穿上罷韓團服，以「南罷天」志工團名義，前往全台各罷團應援，除了經驗共享，也要為大罷免盡一份南部人的心意。

罷韓志工表示，最後倒數階段，規劃至少支援30個連署現場，希望能夠為需要造冊協助的團隊，引入有造冊經驗的志工團隊，協助大家能夠在時限內完成造冊。

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此外，台中市近日罷免行動接連發生宣傳布條遭不明人士剪毀與志工遭特定人士當面辱罵、恐嚇情事，讓志工備感壓力，但仍決定勇敢站出來，民進黨台中市議員江肇國已協助罷團報警處理。

國民黨立委羅廷瑋對此表示，不知有此情事發生，若是有此事，鼓勵報警，「我們也願意協助，我們常宣導民眾，每個人都可以有自己的政治立場，不應該有任何暴力對待。」（編輯：李淑華）1140406