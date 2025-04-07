與德拉瓦郡締姐妹縣 周春米：台美地方交流新突破

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東縣與美國賓夕法尼亞州德拉瓦郡今天簽署姐妹縣協定，標誌雙方在永續發展、科技創新等領域成為長期夥伴關係，屏東縣長周春米表示，這是台美地方交流重要突破。

「屏東縣與美國賓州德拉瓦郡2025永續城市治理論壇」今天在縣府登場，雙方分享永續治理成果，並在美國在台協會高雄分處長張子霖見證下，周春米與賓州德拉瓦郡長莫妮卡．泰勒（Monica Taylor）順利完成簽署姐妹縣協定，強化台美地方政府聯繫，也將攜手推動低碳、智慧、宜居永續城市。

周春米會中表示，雙方政府皆致力提升城市韌性、加強水資源管理、推動綠能產業與減少碳排放，此次與德拉瓦郡締結姐妹縣，不僅是台美地方交流重要突破，更是雙方在永續發展目標上共同承諾，將透過資訊共享、技術交流與政策對話，加速邁向2050淨零碳排的目標，打造更宜居城市環境。

莫妮卡．泰勒指出，德拉瓦郡推動「Sustain Delco永續發展計畫」，在氣候調適、零廢棄、綠能發展及社區健康等方面取得卓越成效。此次簽署姐妹縣，為雙方提供更深入合作平台，未來將攜手制定因應氣候變遷政策方案，共同提升城市永續治理能力。

在論壇中，雙方代表針對水資源管理、循環經濟、綠能發展等關鍵議題展開討論。屏東縣分享大潮州地下水人工補注湖、建功伏流取水站等永續水資源管理策略，以及在農漁共生、太陽能光電專區等領域成果，展現在永續經濟上創新模式；德拉瓦郡則介紹當地洪水管理機制、潔淨能源政策與零廢棄行動，並分享如何透過社區參與、科技應用強化氣候韌性。

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縣府表示，與德拉瓦郡簽署姐妹縣，緣起於教育部環境教育政策推動專案計畫主持人許毅璿，他為屏東子弟，長期關注家鄉發展，協助家鄉拓展城市外交。去年7月團隊與德拉瓦郡透過視訊會議，今年初雙方達成共識，進一步促成締結。

縣府提及，此次安排德拉瓦郡代表團參訪屏東重點軟硬體建設，包括縣民公園、農業物產館、屏東車站及轉運站、鹽琉線船運服務中心、綠能生態永續教育園區、王船文化館、禮納里部落公衛設施等，讓訪團深入了解屏東在城市規劃、綠能發展、公共交通與文化保存等領域的努力。（編輯：李淑華）1140407