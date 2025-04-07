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關心高雄荔枝災損 邱議瑩爭取現金救助

2025/4/7 16:57（4/7 17:01 更新）
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高雄大樹地區玉荷包荔枝受氣候影響出現結果率不佳與嚴重落果情形，民進黨籍立委邱議瑩（右）7日與多名議員、中央及地方官員等共同前往勘災。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月7日
高雄大樹地區玉荷包荔枝受氣候影響出現結果率不佳與嚴重落果情形，民進黨籍立委邱議瑩（右）7日與多名議員、中央及地方官員等共同前往勘災。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月7日
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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）受低溫與冷雨影響，高雄大樹地區玉荷包荔枝結果率不佳、嚴重落果，農民憂收成大減。民進黨立委邱議瑩今天與中央及地方官員勘查災損，盼爭取中央啟動天然災害現金救助。

高雄荔枝今年開花狀況原本良好，但1月以來冷氣團頻繁報到，氣溫持續偏低至3月，加上忽冷忽熱的溫差和雨勢影響，導致早花玉荷包受損嚴重，中晚花也出現落果狀況。有農民反映整片果園僅剩不到1成產量，災損情形令人憂心。

邱議瑩今天與多名議員、中央及地方官員前往大樹區勘查荔枝災損並召開座談。邱議瑩指出，大樹區是全台玉荷包荔枝種植面積最大的地區，農民全年辛苦耕耘，1年只盼這1季收成，若因氣候異常導致收成不佳，政府絕不能讓農民孤軍奮戰。

邱議瑩今天邀集高雄市農業局、農業改良場與農糧署等單位同步會勘，力促儘速完成災損確認，盡快向中央提報，針對玉荷包與黑葉品種啟動每公頃最高新台幣10萬元的現金補助。

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邱議瑩並表示，長期而言，政府更應強化農業保險與智慧防災系統的普及。目前高雄市已針對66項作物建置「高雄農來訊」預警平台，協助農民掌握天候變化並預作因應，並搭配中央5成、高雄市府3成的農業保費補助，提升農業韌性。

邱議瑩強調，將持續為農民爭取從優從寬的救助與補助，也呼籲政府與農民攜手合作，共同因應氣候變遷挑戰，讓農業永續發展，讓農民安心耕作。（編輯：郭諭儒）1140407

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