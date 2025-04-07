關心高雄荔枝災損 邱議瑩爭取現金救助

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）受低溫與冷雨影響，高雄大樹地區玉荷包荔枝結果率不佳、嚴重落果，農民憂收成大減。民進黨立委邱議瑩今天與中央及地方官員勘查災損，盼爭取中央啟動天然災害現金救助。

高雄荔枝今年開花狀況原本良好，但1月以來冷氣團頻繁報到，氣溫持續偏低至3月，加上忽冷忽熱的溫差和雨勢影響，導致早花玉荷包受損嚴重，中晚花也出現落果狀況。有農民反映整片果園僅剩不到1成產量，災損情形令人憂心。

邱議瑩今天與多名議員、中央及地方官員前往大樹區勘查荔枝災損並召開座談。邱議瑩指出，大樹區是全台玉荷包荔枝種植面積最大的地區，農民全年辛苦耕耘，1年只盼這1季收成，若因氣候異常導致收成不佳，政府絕不能讓農民孤軍奮戰。

邱議瑩今天邀集高雄市農業局、農業改良場與農糧署等單位同步會勘，力促儘速完成災損確認，盡快向中央提報，針對玉荷包與黑葉品種啟動每公頃最高新台幣10萬元的現金補助。

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邱議瑩並表示，長期而言，政府更應強化農業保險與智慧防災系統的普及。目前高雄市已針對66項作物建置「高雄農來訊」預警平台，協助農民掌握天候變化並預作因應，並搭配中央5成、高雄市府3成的農業保費補助，提升農業韌性。

邱議瑩強調，將持續為農民爭取從優從寬的救助與補助，也呼籲政府與農民攜手合作，共同因應氣候變遷挑戰，讓農業永續發展，讓農民安心耕作。（編輯：郭諭儒）1140407