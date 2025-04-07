捷運中和光復線 新北段先做可行性研究

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（中央社記者趙敏雅新北7日電）新北市捷運局今天表示，中和光復線新北市段從秀朗橋到公館，總共4站，列為優先路網，先做可行性研究，已招標估近期可決標，1年內會有規劃細節。

立法院財委會上午考察捷運中和光復線預算編列情況，邀交通部、台北市政府捷運工程局、新北市政府捷運工程局及台北市自來水事業處等單位在永和區秀朗市民活動中心說明。

新北捷運局簡報指出，中和光復線新北市段從秀朗橋到公館，約3.1公里、共4站，台北市段延伸至台北大巨蛋，全長4.9公里，這條路線早期規劃南北線，後因故停止推動，2024年9月與台北市捷運局達成2階段推動路線可行性研究共識，並優先推動新北市段。

對於新北市段可行性研究進度，新北捷運局說，今年3月3日招標，4月2日開標，有1家廠商投標，經審查資格符合，預計4月底辦理評選，決標後以1年完成可行性研究報告，並提報中央審議，期間會辦說明會向地方報告規劃成果。

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國民黨籍立委林德福會後受訪時表示，新北市成功路跟旁邊堤頂道路幾乎天天塞車，只有透過蓋捷運才能解決。

國民黨籍立委張智倫受訪時說，會上也討論到其他細節，包含成功路下有2條非常大自來水管，北水處說明其中1條將遷移至河堤外，已快完工，因此請北水處是否可再多設計1條，讓成功路底下另1條自來水管未來也可以遷移。（編輯：方沛清）1140407