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台南仁愛之家土地租金調漲 陳亭妃籲提配套助弱勢

2025/4/7 19:24（4/7 19:36 更新）
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民進黨立委陳亭妃（右2）與台南市議員陳怡珍（右）7日在北區大光里活動中心舉行座談會，討論仁愛之家土地租金上漲議題。（陳亭妃服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月7日
民進黨立委陳亭妃（右2）與台南市議員陳怡珍（右）7日在北區大光里活動中心舉行座談會，討論仁愛之家土地租金上漲議題。（陳亭妃服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月7日
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（中央社記者楊思瑞台南7日電）民進黨立委陳亭妃接獲民眾陳情，位於北區的仁愛之家土地租金今年大幅上漲，弱勢戶難以承受，仁愛之家指出，因出租土地被國稅局視為營利課稅，慢慢攤提由承租戶負擔。

陳亭妃與台南市議員陳怡珍今天在北區大光里活動中心召開座談會，邀請仁愛之家執行長許可戰與承租戶溝通，同時邀請台南市政府法制處、地政局、北區公所等相關單位代表列席，研議解決方案。

陳亭妃致詞表示，仁愛之家前身為「台南市救濟院」，多數土地取得都是由善心人士提供，希望協助照顧弱勢，所以救濟院設立宗旨是濟貧扶弱、回饋社會，而長年承租的原始住戶或是繼承者，大多符合弱勢條件，經濟與生活狀況並無顯著改變。

陳亭妃指出，仁愛之家理應提出合理照顧方案，除低收入與中低收入戶等法定資格外，也應納入「社會邊緣戶」等未受制度完整保障族群，並依實際使用情形，個案評估租金優惠措施，例如未營業空置店面不應比照營業用途課徵租金，位處狹小巷弄租戶，租金也不宜與主要幹道相同。

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她強調，未來租約中應明確揭示租金計算方式、金額及適用折數，確保公平、避免爭議，才是長遠之計。

許可戰表示，仁愛之家出租土地被國稅局視為營利行為，除地價稅還加徵營業稅，過去3年仁愛之家將營業稅自行吸收，基於使用者付費原則，慢慢攤提租金，並非突然大幅調升，租金也會依不同區域公告地價，並視承租戶情況，依公平公開原則確定標準。（編輯：郭諭儒）1140407

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