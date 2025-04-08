高雄蜂箱遭黑熊取食 林保署籲通報並妥善收納食物

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（中央社記者張已亷高雄8日電）高雄桃源區一處蜂箱去年遭台灣黑熊取食蜂蜜，蜂農上個月發現又有蜂箱被黑熊破壞，事後通報並配合監測；林保署表示，黑熊族群近年逐漸往淺山擴張，居民應完整收納食物，若遇黑熊應通報。

林業及自然保育署屏東分署指出，黑熊族群近年逐漸往淺山擴張，可能是因為黑熊族群增加，新增個體尋找新棲地讓活動範圍擴大，而東部區域在春、夏季，黑熊個體會有較多季節性覓食移動，來到中低海拔地區，另外，中低海拔林相修復良好，提供豐富生態及食物環境資源等，都可能是黑熊下山活動原因。

屏東分署指出，高雄市桃源區寶山里一處海拔1342公尺茶園，去年7月曾遭台灣黑熊到訪工寮取食蜂箱內蜂蜜，雖當時已移除周遭可能吸引黑熊的食物、廚餘，但蜂農在3月29日發現移至茶園另一端蜂箱仍遭破壞。

屏東分署表示，經蜂農查看監視器發現是一頭黑熊取食蜂蜜並通報，經人員到場勘查共有5個蜂箱被黑熊破壞，蜂箱內巢片已不見。

屏東分署今天發布新聞稿指出，去年依「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」給予蜂農通報等獎勵金，今年為第2次通報，依規定無法再給予通報獎勵金，但林保署將補償損失蜂蜜，待人員訪價後將依規定補償。

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屏東分署表示，目前蜂場主人已提前採收蜂蜜並移除蜂箱，避免黑熊持續滋擾，也配合林保署架設自動相機進行監測，以瞭解黑熊動態。

屏東分署提醒，居民應完整收納食物、廚餘或蜂箱等，避免黑熊「光顧」，若遇黑熊侵擾請通報林保署24小時專線0800-000-930，山區農民若因防制獸害或原住民傳統狩獵不慎誤捕黑熊，只要立即通報、協助救援就不會被咎責，另外，民眾若在野外遭遇黑熊，切記不驚嚇、不打擾並儘速遠離，以確保人熊和平共處。（編輯：林恕暉）1140408