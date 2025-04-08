加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園復興哈凱族人目擊台灣黑熊 睽違24年北台灣現蹤
首頁 / 地方

因應北高雄產業發展 橋頭再生水廠115年1月起供水

2025/4/8 18:54（4/8 19:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市水利局為因應北高雄產業發展，推動橋頭及楠梓再生水廠，其中橋頭再生水廠目前實際興建進度已逾80%，楠梓再生水廠4月動工興建。圖為楠梓再生水廠完工模擬示意圖。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月8日
高雄市水利局為因應北高雄產業發展，推動橋頭及楠梓再生水廠，其中橋頭再生水廠目前實際興建進度已逾80%，楠梓再生水廠4月動工興建。圖為楠梓再生水廠完工模擬示意圖。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）因應北高雄產業發展，高市府水利局推動橋頭及楠梓再生水廠，其中橋頭再生水廠目前實際興建進度已逾80%，估明年1月起供水每天3萬噸；楠梓再生水廠4月興建，預計117年供水每天2萬噸。

水利局今天在市政會議進行專案簡報，表示藉由開發再生水與海淡水，提供產業發展充足用水，並推動橋頭及楠梓再生水廠，供應楠梓產業園區高科技產業；海淡水可行性規劃部分，將視白埔等產業園區用水需求，滾動式檢討期程與產量。

市長陳其邁表示，鳳山及臨海再生水廠已營運，須持續穩定供應再生水；橋頭再生水廠施工進度超前，另外楠梓再生水廠已開工，務必確實掌握施工進度及施工安全；有關產業新增水資源需求，請水利局因應並與中央溝通，掌握辦理情形。

水利局表示，南高雄目前已有鳳山及臨海2座再生水廠營運中，為全國首座及第2座再生水廠，總計每日供應8.3萬噸再生水給臨海工業區使用。

為因應北高雄產業發展，水利局推動橋頭及楠梓再生水廠，主要供應楠梓產業園區高科技產業，其中包含台積電等指標性企業。

橋頭再生水廠於民國111年10月完成簽約，興建經費約新台幣45億元，目前實際進度已超過80%，預計於115年1月開始供水每日3萬噸，116年再增供至每日3.5萬噸。

google news透過 Google News追蹤中央社

楠梓再生水廠於112年12月完成簽約，興建經費約82億元，已於今年4月開始興建，預計於117年供應每日2萬噸、118年供應每日3.5萬噸、119年供應每日7萬噸。

經濟部水利署近年辦理高雄海淡水可行性規劃，評估將於興達電廠旁興建可供每日20萬噸的海淡廠，預計115年完成規劃，116年至121年辦理施工。（編輯：陳仁華）1140408

#水利署
#水利局
#高市府水利局
#經濟部
#北高雄
#橋頭
#楠梓產業園區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：