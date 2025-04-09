告五人高雄開唱 高市府攜手14家餐酒館推夜生活

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）樂團告五人12日將於高雄舉辦演唱會，預計吸引超過5萬人，高市府攜手在地14家餐酒館推出「高雄的魔法藥水」企劃，11日至27日憑演唱會門票消費享優惠。

高雄市經發局新聞稿表示，活動以14首告五人經典名曲為靈感，推出結合高雄特色的期間限定同名特調，除了消費優惠外；門票一樣可於高雄捷運站兌換「商圈夜市優惠券」（面額50元），捷運左營站也設置演唱會主視覺打卡牆，拍照打卡有機會獲限量「告五豬扇子」。

經發局長廖泰翔表示，告五人與高雄有許多美好回憶，不僅2次登上高雄世運擔任世界級大團演唱會嘉賓，更參加2025高雄跨年晚會，擔任2025冬日遊樂園代言人。

此次演唱會市府更推出「高雄的魔法藥水」串連企劃，攜手双黄、南喃至嶼、Gallery 20.5、萬吧 One. Bar、承億酒店24F池畔酒吧等14家精選餐酒館，以告五人經典名曲為發想，推出「愛人錯過」、「紅」、「愛在夏天」、「在這座城市遺失了你」等14款同名特調飲品。

經發局補充，歌迷如果持有魔力紅、張學友、7-ELEVEN高雄櫻花季及大港開唱等演唱會門票且尚未換取「商圈夜市優惠券」，可趁這次機會到指定捷運站進行兌換，使用期限到8月31日。

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11日至27日有高雄14家餐酒館發起串聯活動，憑演唱會票根可享更多優惠，30日前至鹽埕區參與「人生的避風港！」踩點集章活動，可抽多項好禮，包括iPhone 16 Pro、AirPods Pro及大港開唱官方周邊商品等。

此外，高雄夢時代近日也推出餐飲優惠方案，除了南部首家「東京拉麵之王」麵屋一燈外開幕外，韓式燒肉「姜滿堂」、米其林必比登推薦泰式料理「帕泰家」都推出午餐優惠吸客。「姜滿堂」4人同行可免費享用「椰香水晶紅寶石冰」。（編輯：李淑華）1140409

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