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台東廢棄車占道路影響市容 環保局籲民眾舉發

2025/4/9 11:34
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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東市區廢棄汽機車占用道路日益嚴重，台東縣環保局施鐵腕，呼籲民眾舉發和陳情，環保局人員收到後將公告清除，如逾期未清除將強制拖吊和報廢。

台東縣環保局環境稽查科長林士銘今天告訴中央社記者，為改善廢棄車輛占用街道側邊、路邊停車格、道路延伸範圍停車場、人行道等影響市容美觀，台東縣環保局即日起受理民眾陳情和舉發。

林士銘表示，依據執行要點規定，車體髒污、銹蝕、破損（車窗破損、缺輪胎、輪胎破損無氣等）、外觀明顯失去原效用的車輛等，即屬廢棄車輛。

如經稽查人員發現停放或棄置在道路側邊、路邊停車格、道路延伸範圍停車場、人行道等道路範圍者，將會依規定於車體明顯處張貼「限期清除、逾期拖吊移置通知書」，限期車主7日內自行清除，如逾期未清除，環保局將拖吊移置至廢棄車輛貯存場，經公告1個月無人認領者，以廢棄物清除。

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台東縣環保局表示，113年環保局查處廢棄汽車54輛、機車57輛、腳踏車7輛合計118輛，相較112年查處119輛幾無增加，呼籲民眾如有廢棄車輛，依規定向交通監理單位辦理報廢，交由合格回收商來回收，不要隨意占用或棄置在道路範圍，維護台東優美的市容環境。

環保局表示，民眾如發現廢棄車輛占用道路，可撥免費專線0800-066666或環保局電話221999報案，或可透過陳情網路受理系統報案。（編輯：李淑華）1140409

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