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迎接母親節 台中餐飲業者祭蛋糕早鳥優惠價

2025/4/9 17:17（4/9 17:31 更新）
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5月母親節即將到來，台中多家餐飲及飯店業者9日宣布母親節蛋糕將祭早鳥優惠價，除打折外，也可參加抽獎。中央社記者郝雪卿攝 114年4月9日
5月母親節即將到來，台中多家餐飲及飯店業者9日宣布母親節蛋糕將祭早鳥優惠價，除打折外，也可參加抽獎。中央社記者郝雪卿攝 114年4月9日
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（中央社記者郝雪卿台中9日電）母親節即將到來，台中市餐飲及飯店業者今天宣布，將祭出母親節蛋糕早鳥優惠價，除了打折外，也可參加抽獎，還有飯店業者推出訂購母親節專屬饗宴即贈母親節蛋糕。

85度C今年推出以「幸福花語」為主題的6款母親節蛋糕應戰，4月10日起至5月8日前往門市現場預購母親節主題款蛋糕可享85折優惠，另外4月10日到5月11日期間App會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話還可自動再抽iPhone 16、掃地機器人等獎品。

台中福華大飯店即日起至5月31日推出母親節系列住宿、餐飲及母親節超夯好物，館內各餐廳推出母親節中西式饗宴，訂購母親節專屬饗宴即贈母親節蛋糕。「My Queen女王」蛋糕即日起至5月11日於豪吧門市、線上饗福商城同步推出，4月30日前預訂可享早鳥優惠價81折。

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台中日月千禧酒店旅覓酒吧則特別端出「愛的起點」蛋糕獻給媽媽，推出唯美優雅的白紗造型，搭配焦糖蓮子蘋果口味，4月30日前訂購可享早鳥優惠價。

裕元花園酒店宣布母親節蛋糕「開花結鍋」丹楓紅款即日起開放預購，全台限量300顆，App會員可享限定優惠價。（編輯：張雅淨）1140409

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