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嘉縣田徑場室內空間暨游泳池全新開幕 首次委外經營

2025/4/10 15:18
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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義縣立田徑場室內空間暨游泳池重新整修今天開幕，縣府依促參法首次委外經營，開設瑜伽地板、有氧舞蹈運動、健身及塑身體適能及泳訓等課程，全年只休館2天，吸引鄉親入館運動。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，縣立田徑場室內空間暨游泳池重新整修，成為多功能運場域，今天開幕，縣長翁章梁與多名地方民代出席；縣府依促進民間參與公共建設法委外經營，新動像企業有限公司取得7年經營權。

教育處指出，經營團隊投入新台幣300萬元充實、汰換田徑場及游泳池多項設施，包含修繕更新游泳池遮陽簾、廁所、淋浴間及地板鋪面，以及田徑場室內大廳新設4面羽球及匹克球綜合球場，並在多功能教室鋪設木質地板、裝設鏡牆等，以新風貌帶給民眾全新感受。

此外，田徑場室內空間設有羽毛球及匹克球綜合球場、瑜伽教室、舞蹈教室、有氧拳擊教室、武術教室、全齡化科技體適能健身房，並開設瑜伽地板課程、有氧舞蹈運動課程、武術競技課程、健身及塑身體適能課程、羽球及匹克球精進課程，游泳池則有幼童至成年泳訓課程。

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翁章梁說，這是嘉義縣第一次將運動場地委外經營，盼透過民間力量，為縣府場館注入活水，導入新穎設備器材、活動課程及創新經營模式，提高場館使用率，吸引更多鄉親入館運動。

教育處指出，本案以促參法中的OT模式（營運-移轉），導入民間專業營運能力，提升公共設施服務效能，每年只休館2天（農曆除夕及大年初一），其餘時間每天都開館營運；田徑場每天從上午8時至晚間10時，游泳池每天從上午8時到下午5時，方便民眾安排空閒時間入館。（編輯：陳仁華）1140410

翁章梁
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